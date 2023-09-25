SYRIZA'nın yeni lideri Stefanos Kaselakis'in zaferi dünyada nasıl yankılandı?

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:03

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:03

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) yeni liderinin Stefanos Kaselakis'in seçilmesi, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası arenada da geniş yankı uyandırdı.

Kendisini denizcilik girişimcisi olarak tanımlayan 35 yaşındaki Kaselakis, yaklaşık yüzde 10 oy farkıyla eski Çalışma Bakanı Efi Ahçioğlu'nu liderlik yarışında yenerek, partinin yeni genel başkanı oldu.

29 Ağustos'ta parti için başkan adaylığını açıklayan Kaselakis, 17 Eylül'de düzenlenen ilk turdaki seçimde yüzde 45,4, Ahçioğlu ise yüzde 36,2 oy almıştı. Diğer adaylardan Öklid Çakalatos yüzde 8,8 ve Nikos Papas yüzde 8,7 oy alırken, Stefanos Cumakas ise yüzde 2'nin altında kalmıştı.

24 Eylül'de gerçekleşen ikinci tur seçiminde Kaselakis yüzde 56 oy alırken, rakibi Ahçioğlu yüzde 44 oy aldı.

ABD'de yirmi yılı aşkın bir süre geçiren ve öğrencilik döneminde 2008 ABD Demokrat ön seçimlerinde dönemin Senatörü Joe Biden için gönüllü olarak çalışan Kaselakis, Haziran seçimlerinde SYRİZA'dan milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti. Kaselakis, partiye liderlik etme hedefini Ağustos sonunda açıkladı.

Kaselakis, 16 Eylül'deki ilk tur oylamanın ardından, Yeni Demokrasi'nin iktidardaki hakimiyetine son vermeyi vaat eden güçlü bir sosyal medya kampanyası yürüterek ve çoğu SYRIZA'nın üst düzey üyeleri olan beş başkan adayını geride bırakarak favori olarak ortaya çıktı.

Kaselakis'in, adaylığını açıklamadan önce SYRIZA içinde bölünmelere yol açtığı, partideki birçok ismin onun profilinin ülkedeki geleneksel sola uymadığını söylediği belirtildi.

KASELAKİS'İN HAYATI

1988 yılında Marousi’de doğan Stefanos Kaselakis‘in ailesi aslen Hanya kökenlidir. Ekali’de büyüyen Kasselakis, Athens College’de eğitim görmüştür. 14 yaşında Yunan Matematik Derneği’nin Arşimet matematik yarışmasında gümüş madalya kazanmıştır. Pensilvanya Üniversitesi’nden ekonomi lisans derecesiyle mezun olmuştur.

Azınlıkça'nın aktardığına göre, 2009 yılında Goldman Sachs’ın “risk yönetimi departmanında” çalışan Kaselakis, Washington’da yer alan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde (Center for Strategic and International Studies) görev almış ve daha sonra Swift Bulk adlı taşımacılık şirketini kurmuştur.

Kaselakis'in açık bir şekilde eşcinsel olduğu, 2019 yılından beri Amerikalı partneri Tyler McBeth ile medeni bir ortaklık içinde bulunduğu belirtiliyor. İkilinin, Yunan televizyon kanalı Alpha’da ilişkileri ve Yunanistan‘da LGBT bireylerin karşılaştığı zorluklar hakkında konuştukları biliniyor.

KASELAKİS'İN ZAFERİ DÜNYA'DA NASIL YANKILANDI?

Uluslararası basın, "Goldman Sachs tüccarı" ve "siyasete yabancı bir isim" olarak tanımladığı Kaselakis'in, SYRIZA'nın "dümenine" geçtiğini ve eski başkan Aleksis Çipras'ı koltuğundan kaldırdığını yazdı.

Reuters, "Eski Goldman Sachs tüccarı Yunanistan'ın solcu Syriza partisine liderlik edecek" başlıklı haberinde, "Goldman Sachs'ın eski ortağı ve siyasette acemi Stefanos Kasselakis Pazar günü, ulusal seçimlerde ağır bir yenilgi aldıktan sonra geri dönüş yapmayı uman Yunanistan'ın ana muhalefetteki solcu Syriza partisinin lideri seçildi" ifadelerine yer verdi.

The Guardian, "Yunanistan'da SYRIZA liderlik yarışını siyasetin dışından gelen Stefanos Kaselakis kazandı" manşeti atarak, kazandığı zaferin Kaselakis'i "Yunanistan'ın en güçlü adamlarından biri" haline getirdiğini yazdı.

Associated Press, "daha önce siyasi deneyimi olmayan 35 yaşındaki işadamının" zaferini belirtirken, "Siyasi acemi Stefanos Kaselakis Yunanistan'da muhalefetteki SYRIZA partisinin yeni lideri seçildi" ifadelerini kullandı.

Le Figaro, "Eski bir Goldman Sachs yatırımcısı SYRIZA liderliğini devraldı" manşetiyle öne çıkarak, "Birkaç hafta öncesine kadar Yunanistan'da tanınmayan eski bir Goldman Sachs yatırımcısı olan Stefanos Kasselakis, Aleksis Çipras'ın ayrılmasının ardından Pazar günü solcu SYRIZA partisinin başına seçilerek büyük bir sürpriz yarattı" diye yazdı.

SYRIZA'nın, 2015 yılında Yunanistan'ın borç krizinin zirvesinde iktidara geldiği, ancak 2019 ve Haziran 2023'te iktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi partisine kaybettiği biliniyor.