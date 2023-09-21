Yunanistan’da yeni çalışma yasa tasarısı protesto edildi

Yayınlanma: 21.09.2023 - 16:07

Güncelleme: 21.09.2023 - 16:07

Yunanistan’da yeni çalışma yasa tasarısı tepki topladı.

Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis’in sunduğu yeni çalışma yasası, örgüt ve sendikaların katılımıyla protesto edilirken, bugün ülkede kamu çalışanları greve gitti.

Yeni yasa tasarısı, büyük sektörlerde 5 gün, günlük 8 saat olan çalışma saatlerini 13 saate çıkararak, tatil olan Pazar günlerinde de çalışılmasının önünü açıyor.

Öte yandan başkent Atina’daki gösterilere katılan itfaiye teşkilatları ise kalıcı mevki talep etti. Göstericiler, “Sen olmazsan çark dönmez” ve “İşçi patronsuz da yoluna devam eder” sloganları attı.

