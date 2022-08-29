Tacikistan'dan Afganistan ve Özbekistan adımı: Elektrik ihracatını arttırdı
Tacikistan, Ocak-Temmuz döneminde komşusu Afganistan ve Özbekistan’a elektrik ihracatını arttırdı.
Tacik Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan yılın 7 ayında Afganistan ve Özbekistan'a toplam 64,5 milyon dolar değerinde elektrik satarken, bu dönemde sattığı elektrik enerjisinden elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artış gösterdi.
Açıklamada, söz konusu iki ülkeye sevk edilen elektrik miktarı hakkında bilgi verilmedi.
Tacikistan, yıl sonuna kadar bu ülkelere 3,5 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi planlıyor.
Tacikistan'ın sattığı bir kilovatsaat elektrik için Afganistan 4,11 sent, Özbekistan ise 2 sent ödüyor.
Geçen yıl 20,6 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üreten Tacikistan, Afganistan ve Özbekistan'a sattığı toplam 2,4 milyar kilovatsaat elektrikten 77,1 milyon dolar gelir elde etmişti.
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