Taciz mağduru rahibeler Papa'ya seslendi: Bize kulak ver

Katolik Kilisesi’nde bir dönem görev yapan ve ünlü bir rahibin, cinsel ve psikolojik tacizine maruz kalan mağdur eski rahibeler, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'tan kendilerini yok saymamasını istedi.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 08:05
Taciz mağduru rahibeler Papa'ya seslendi: Bize kulak ver
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Papa'nın, hakkında "20'den fazla kadına taciz" iddiası ve şikayetler bulunduğu için Ekim 2023'te dosyasının yeniden incelenmesi talimatı verdiği Sloven Cizvit rahip Marko Rupnik'in tacizine maruz kaldığını belirten eski rahibeler Gloria Branciani ve Mirjam Kovac, Roma'da bir basın toplantısı düzenledi.

Eski rahibeler, küçüklüklerinde Rahip Rupnik'in cinsel ve psikolojik tacizlerine maruz kaldıklarını detaylı şekilde anlatırken, kendileri gibi toplamda 20 rahibenin taciz mağduru olduğunu söyledi.

Eski rahibeler, Katolik Kilisesi'nin etrafının lastik bir duvarla örülü olduğunu ve bunun yıkılması gerektiğini ifade ederek, Papa Franciscus'a kendilerini yok saymaması ve seslerine kulak vermesi çağrısında bulundu.

Gloria Branciani, Vatikan'ın kendilerini susturmaya çalıştığını belirterek, "Bugün hikayemizi anlattık. Arzumuz, hakikatin ve uğradığımız haksızlıkların bilinmesi ama bizden susmamızı, bir şekilde ortadan kaybolmamızı istiyorlar. Bizi itibarsızlaştırıyorlar ve bu artık kabul edilemez" dedi.

Basın toplantısının düzenleyicilerinden, taciz ve istismara karışmış rahiplere karşı mücadele eden ABD merkezli "BishopAccountability" isimli internet sitesinin yöneticisi Anne Barrett Doyle da bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

Eski rahibelerin basın toplantısının ardından Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada da Papa Franciscus'un talimatıyla Rupnik'in dosyasının yeniden incelendiği hatırlatılarak, bu kapsamda incelemeyi yürüten Vatikan'ın İman Doktrini Bakanlığının tüm bilgilere ulaşmak için araştırmasını geniş kapsamda sürdürdüğü belirtildi.

Sloven Cizvit rahibi ve aynı zamanda tanınmış bir mozaik sanatçısı olan Rupnik'in, "1990'lı yıllarda Slovenya’nın başkenti Ljubljana'da dini topluluklardaki rahibe ve diğer kadınlara cinsel ve psikolojik istismarda bulunduğu" iddiaları, zaman zaman Vatikan'ın gündemine geliyordu.

Cizvit tarikatı da pek çok kadından gelen bu istismar suçlamaları sebebiyle Rupnik'i Haziran 2023’te bünyesinden ihraç etmişti.

Vatikan nezdindeki İstismarı Önleme Komisyonu, Eylül 2023’te Rahip Rupnik hakkındaki davanın idaresindeki ciddi sıkıntıları Papa'ya raporlamış ve burada mağdurlara ulaşılamamasının ciddi bir eksiklik olduğunu bildirmişti.

Papa da Ekim 2023'te Rupnik dosyasının yeniden incelenmesi talimatı vermişti.


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