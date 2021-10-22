Tahminler alt üst... Fransa’nın banka devinden Türkiye için korkutan dolar/TL tahmini

Fransız banka devi Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında ikinci bir güncelleme yayımlayarak yıl sonu kur tahminini 10,30'a çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 13:39
Tahminler alt üst... Fransa’nın banka devinden Türkiye için korkutan dolar/TL tahmini
Abone Ol google-news

Fransa merkezli uluslararası banka Societe Generale (SocGen), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirmesinden sonra 2021 sonu dolar/TL tahminini 9,80’den 10,30’a çıkarırken 2022 sonu için tahminini 12,5 olarak belirledi.

Societe Generale, 18 Ekim’de yayımladığı raporda yıl sonu için dolar kuru tahminini 9,25’ten 9,80’e çıkarmış, TCMB’nin Ekim ayında faizleri 100 baz puan indirmesini beklediğini söylemişti.

Türkiye’de dolarizasyonun hızlanmasını bekleyen banka, gelecek aylarda Türk lirası mevduatlarda düşüş görülmesini ya da duraksama olmasını beklediklerini belirtti.

BloombergHT’nin haberine göre Societe Generale, yıl sonunda politika faizinin yüzde 15 seviyesine inmesini beklerken 10 yıllık Türkiye tahvil faizinin yüzde 19 seviyesinde olmasını bekliyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler