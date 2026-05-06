Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var

6.05.2026 08:31:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında yer alan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde dün sabah saatlerinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonu, Şehriyar bölgesindeki Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin ayrıntılara yer verdi.

Haberde, yangın nedeniyle 8 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı, Şehriyar Genel ve Devrim Savcısı olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Fars Haber Ajansı'na göre, Şehriyar Kaymakamı Seccad Berenci olaya ilişkin bilgi vermişti.

Kaymakam Berenci, Erguvan Alışveriş Merkezi'nde sabah saatlerinde çıkan yangında en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Berenci, can kaybının artma ihtimali olduğunu söylemişti.

İlgili Konular: #Yangın #AVM #ölü ve yaralı #Tahran

İlgili Haberler

Tahran’da 'olağanüstü' durumlar için hazırlık: ABD-İran hattında neler oluyor?
Tahran’da 'olağanüstü' durumlar için hazırlık: ABD-İran hattında neler oluyor? İran, ABD ile yürütülen müzakerelerin başarısızlığından Washington’u sorumlu tuttu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “ABD’nin aşırı talepleri süreci hedefinden uzaklaştırdı” derken, Tahran yönetimi savaş sonrası dönemde haklarını almadan geri adım atmayacağı mesajı verdi.
ABD müdahalesi sonrası Tahran’dan 'intikam' mesajı
ABD müdahalesi sonrası Tahran’dan 'intikam' mesajı ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkes, Washington’un İran’a ait bir yük gemisine el koyduğunu açıklamasıyla yeniden tartışma konusu oldu. Tahran olaya sert tepki verirken, Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açtı.
Tahran'da patlama sesleri: İsrail 'biz yapmadık' dedi
Tahran'da patlama sesleri: İsrail 'biz yapmadık' dedi İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirildi. İsrailli bir yetkili ise İsrail’in İran’a saldırı düzenlemediğini söyledi.