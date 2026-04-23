Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tahran'da patlama sesleri: İsrail 'biz yapmadık' dedi

23.04.2026 21:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi İHA
Takip Et:
İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirildi. İsrailli bir yetkili ise İsrail’in İran’a saldırı düzenlemediğini söyledi.

İran basını, başkent Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Söz konusu sistemlerin ülkenin farklı noktalarında küçük insansız hava araçlarının (İHA) tespit edilmesinin ardından devreye girdiği aktarıldı. 

İsrailli yetkili, İran’ın başkenti Tahran’da duyulan patlama seslerinin ardından İsrail’in İran’a saldırı düzenlemediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ABD Donanması’na, bölgede mayın döşediği tespit edilen tüm teknelerin -boyutu ne olursa olsun- "tereddütsüz şekilde vurulması ve imha edilmesi" talimatını verdiğini duyurmuştu.

İlgili Konular: #israil #saldırı #İran