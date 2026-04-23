Tahran'da patlama sesleri: İsrail 'biz yapmadık' dedi

İran basını, başkent Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Söz konusu sistemlerin ülkenin farklı noktalarında küçük insansız hava araçlarının (İHA) tespit edilmesinin ardından devreye girdiği aktarıldı.

İsrailli yetkili, İran’ın başkenti Tahran’da duyulan patlama seslerinin ardından İsrail’in İran’a saldırı düzenlemediğini açıkladı.

April 23, 2026

ABD Başkanı Donald Trump ABD Donanması’na, bölgede mayın döşediği tespit edilen tüm teknelerin -boyutu ne olursa olsun- "tereddütsüz şekilde vurulması ve imha edilmesi" talimatını verdiğini duyurmuştu.