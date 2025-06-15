Tahran'da savaş alarmı: Metro istasyonları sığınak oluyor

İran’ın başkenti Tahran’da halk, İsrail saldırılarının artacağı beklentisiyle metro istasyonları ve camilerde sığınmaya hazırlanıyor.

İran hükümet sözcüsü Fatemeh Mohajerani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, pazar gecesinden itibaren metro istasyonlarının 24 saat açık kalacağını duyurdu.

Tahran Belediye Meclisi Başkanı Mehdi Chamran ise kentte hiçbir bomba sığınağı bulunmadığını, bu nedenle halkın bodrumlara ve tünellere yönlendirildiğini açıkladı.

“SIĞINAK YOK, ÖNLEMLER GEÇİCİ”

Chamran, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Maalesef Tahran ve diğer şehirlerimizde sığınaklarımız yok. Metro sistemini aşırı kriz durumunda kullanabiliriz, ancak bunun için sistemi tamamen kapatmamız gerekir” dedi.

Chamran, yer altı otoparklarının da geçici sığınaklara dönüştürülebileceğini söyledi.

Chamran ayrıca, 1980’lerde Saddam Hüseyin dönemindeki bombardımanlara atıf yaparak, benzer önlemlerin tekrar gündeme gelebileceğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cumartesi günü yayınladığı video mesajda, İran rejimini doğrudan hedef alacaklarını belirterek, “Rejimin her tesisini, her hedefini vuracağız” ifadelerini kullandı.

İran ise karşılık vermeye devam edeceğini ve saldırıların şiddetini artırabileceğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.