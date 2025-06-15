Tahran'dan kitlesel kaçış başladı: Saldırılardan kaçanlar yollarda

İran hükümeti, İsrail’in başkent Tahran’a yönelik saldırılarının ardından, şehirdeki metro istasyonlarını ve yer altı otoparklarını sivil halk için geçici sığınak olarak ilan etti.

İran hükümet sözcüsü Fatemeh Mohajerani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, pazar gecesinden itibaren metro istasyonlarının 24 saat açık kalacağını duyurdu.

Tahran Belediye Meclisi Başkanı Mehdi Chamran ise kentte hiçbir bomba sığınağı bulunmadığını, bu nedenle halkın bodrumlara ve tünellere yönlendirildiğini açıkladı.

“SIĞINAK YOK, ÖNLEMLER GEÇİCİ”

Chamran, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Maalesef Tahran ve diğer şehirlerimizde sığınaklarımız yok. Metro sistemini aşırı kriz durumunda kullanabiliriz, ancak bunun için sistemi tamamen kapatmamız gerekir” dedi.

Chamran, yer altı otoparklarının da geçici sığınaklara dönüştürülebileceğini söyledi.

Chamran ayrıca, 1980’lerde Saddam Hüseyin dönemindeki bombardımanlara atıf yaparak, benzer önlemlerin tekrar gündeme gelebileceğini ifade etti.

TAHRAN'IN KALBİNE NOKTA ATIŞI SALDIRILAR

Saldırılar sonrası başkentte birçok bölgede elektrik kesintileri ve altyapı hasarı yaşanırken, panik halindeki siviller araçlarıyla ya da yaya olarak Tahran’dan ayrılmaya çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sokaklarda toz bulutları içinde yürüyen insanlar, çocuklarını sırtında taşıyan ebeveynler ve acil eşyalarıyla kaçan aileler dikkat çekti.

Saldırılar, Tahran’ın en işlek noktalarından Tajrish Meydanı, Şeriati Caddesi, Veliasr Meydanı ve Kudüs Meydanı çevresinde yoğunlaştı.

Bu bölgeler, şehrin hem ticari hem de nüfus açısından en kalabalık alanları olarak biliniyor. Özellikle Veliasr Caddesi, Tahran’ın ana ulaşım ve alışveriş arterlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Kudüs Meydanı'na düzenlenen saldırının, Şuheda Hastanesi’ne yalnızca 50 metre mesafede gerçekleştiği bildirildi. Olay yerinden gelen görüntülerde, yaralı bir kişinin sedyeyle acil müdahale aracına taşındığı, çevredeki binaların camlarının patladığı ve yoğun duman yükseldiği görülüyor.

Saldırıların ardından başkent sokaklarında büyük bir panik yaşandı. Vatandaşların büyük bölümü evlerini terk ederken, bazıları metro istasyonlarına sığınmaya çalıştı. Tahran Belediyesi, halkı kalabalık bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.