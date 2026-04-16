Tahran’dan Trump’a sert yükleniş: ABD, İsrail’in yedinci eyaleti haline geldi

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammad Reza Aref, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını sert sözlerle eleştirerek, Washington yönetiminin İsrail karşısında bağımsızlığını yitirdiğini öne sürdü.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na konuşan Aref, “Bugün ‘Önce Amerika’ sloganıyla iktidara gelen Beyaz Saray yönetimi, ülkeyi fiilen İsrail’in yedinci eyaletine dönüştürdü” ifadelerini kullandı.

Aref, ABD vatandaşlarının da bu durumdan rahatsız olması gerektiğini savunarak, ülkenin bağımsız hareket edemediğini ileri sürdü.

İranlı yetkili, Trump’ın dış politikasını da hedef alarak, “Trump’ın aksine bizim açık bir stratejimiz ve hem kısa hem uzun vadeli planlarımız var” dedi.

Aref, Washington yönetiminin politikalarının plansız ve tutarsız olduğunu iddia etti.