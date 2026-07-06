Tahran’dan Washington’a ateşkes mesajı: Barış yok, müzakere var

İran Meclis Başkanı ve başmüzakereci Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile imzalanan ateşkes mutabakatının uygulanmasının “zor ancak mümkün” olduğunu söyledi.

Kalibaf, Tahran’da Hamas Siyasi Büro Başkanı Muhammed İsmail Derviş ile yaptığı görüşmede, İran’ın ABD ile barış içinde olmadığını ve İsrail’i tanımayacağını belirtti.

Derviş’in, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in cenaze töreni için Tahran’da bulunduğu bildirildi. Görüşmede Kalibaf, İran’ın bölgedeki müttefik silahlı gruplar için kullandığı “direniş cephesi” ifadesine atıf yaparak bu yapıya desteğin süreceğini vurguladı.

İran devlet yayıncısı IRIB’e göre Kalibaf, gerektiğinde bu desteğin askeri, gerektiğinde ise diplomatik ve siyasi baskı yoluyla verileceğini söyledi.

Kalibaf, açıklamasında “Gerekli olduğunda bu destek füzelerle verilir; siyasi baskı gerektiğinde ise bu baskı müzakereler yoluyla uygulanır” mesajını verdi.

İranlı yetkili, diplomasinin sahadaki kazanımları koruması gerektiğini savunarak, müzakerelerin ancak savunma hazırlığıyla desteklendiğinde sonuç verebileceğini ifade etti.

‘HAMANEY'İN İNTİKAMI KUDÜS'ÜN KURTULUŞUDUR’

Kalibaf, Hamaney’in ölümüne ilişkin de sert mesajlar verdi. İran devlet medyasına göre Kalibaf, Hamaney’in “intikamının” Kudüs’ün “kurtuluşu” yoluyla alınacağını söyledi.

İran ile ABD arasında geçen ay imzalanan 14 maddelik mutabakat, taraflar arasında 60 günlük bir müzakere süreci öngörüyor.

Bu süreçte yaptırımların hafifletilmesi, İran’ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Ancak mutabakatta İran’ın bölgedeki silahlı gruplara desteği ya da Tahran’ın insansız hava aracı ve füze programına ilişkin doğrudan bir hüküm bulunmuyor.

Bu durum, anlaşmanın uygulanabilirliği ve kapsamı konusunda soru işaretlerini artırıyor.