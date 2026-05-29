Tahran 'vurduk' dedi... Washington yalanladı! Körfez'de İHA bilmecesi

ABD ordusu, İran basınında yer alan ve Amerikan insansız hava aracının Basra Körfezi üzerinde düşürüldüğünü öne süren haberleri reddetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran devlet televizyonunun Buşehr yakınlarında bir Amerikan İHA'sının vurulduğu yönündeki iddialarının 'asılsız' olduğunu öne sürdü.

CENTCOM tarafından X platformunda yapılan açıklamada, “Hiçbir ABD hava aracı düşürülmemiştir. Tüm Amerikan hava unsurları eksiksiz şekilde görevlerine devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

İRAN MEDYASI NE DEDİ?

İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı, daha önce askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran'ın güneyindeki Buşehr kenti yakınlarında bir Amerikan insansız hava aracının füze ile vurulduğunu ileri sürmüştü.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da Buşehr eyaletinde konuşlu hava savunma sistemlerinin Körfez üzerinde tespit edilen bir hedefe ateş açtığını duyurmuştu.

Ancak İran makamları, söz konusu hedefin vurulup vurulmadığına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

BANDAR ABBAS'TA SİLAH SESLERİ

İran medyası ayrıca ülkenin güneyindeki Bandar Abbas kentinde silah sesleri duyulduğunu bildirmişti.

İran ordusu ise bölgede herhangi bir patlama yaşanmadığını, duyulan seslerin denizden geldiğini açıkladı.

Açıklamaya göre İran Devrim Muhafızları, Körfez'de 'kuralları ihlal ettiği belirtilen' bazı gemilere uyarı ateşi açtı.

İRAN'DAN SERT MİSİLLEME

ABD ile İran arasında anlaşma arayışına yönelik diplomatik temaslar sürerken, 28 Mayıs'ta (dün) taraflar arasında yeni askeri gerilim yaşandı.

Amerikan ordusu, Çarşamba gecesi İran’a ait dört insansız hava aracını düşürdüğünü ve İran’ın güneyindeki bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Tahran ise buna karşılık bir Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu.

Karşılıklı saldırılar, 8 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkesten bu yana yaşanan en tehlikeli tırmanış olarak değerlendiriliyor.

İran Devrim Muhafızları, Perşembe günü yaptığı açıklamada bir Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Hangi üssün vurulduğuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı, ancak Kuveyt, bir insansız hava aracı saldırısına hedef olduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonu ayrıca, İran güçlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan dört gemiye 'uyarı ateşi' açtığını duyurdu. Gemilerin türü ve kimlikleri hakkında bilgi verilmedi.