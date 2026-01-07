Tahran yönetimi protestolarda frene bastı: Pezeşkiyan’dan ‘müdahale etmeyin’ talimatı

Mehr Haber Ajansı tarafından yayınlanan ve kabine toplantısı sonrasında kaydedilen videoda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Ghaempanah, Pezeşkiyan’ın “göstericilere karşı herhangi bir güvenlik önlemi alınmaması” yönünde açık talimat verdiğini söyledi.

Ghaempanah, “Silah, bıçak ve pala taşıyan; polis merkezlerine ve askerî noktalara saldıranlar eylemci değil, isyancıdır. Protestocular ile isyancıları ayırt etmeliyiz” dedi.

İRAN ORDUSU UYARDI

İran Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, ABD ve İsrail’in protestolara destek açıklamalarına sert tepki gösterildi.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Emir Hatemi, Fars Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “İran ulusuna yönelik düşmanca söylemlerin tırmandırılmasını bir tehdit olarak görüyoruz ve buna karşılıksız kalmayız” ifadelerini kullandı.

Hatemi, “Eğer düşman bir hata yaparsa, İran’ın vereceği yanıt geçen hazirandaki İsrail ile yaşanan 12 günlük savaştan daha sert olur” uyarısında bulundu.

Hatemi, protestoların her ülkede yaşanabileceğini ancak bunların hızla şiddete dönüştürülmeye çalışılmasının dış müdahaleye işaret ettiğini savundu.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin son çatışmalardan sonra daha hazırlıklı olduğunu belirten Hatemi, ABD ve İsrail’i İran’ın iç işlerine karışmamaları konusunda bir kez daha uyardı.

TRUMP VE NETANYAHU'DAN PROTESTOLARA DESTEK

Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump, gösteriler sırasında can kaybı yaşanması halinde ABD’nin müdahale edebileceğini söyledi. Trump, “Yakından izliyoruz. Eğer geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, ABD’den çok sert bir karşılık görecekler” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısında, “İran halkının özgürlük, adalet ve onur mücadelesiyle dayanışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Trump ve Netanyahu’nun açıklamalarını “şiddeti kışkırtmak ve İran’ın ulusal birliğini zayıflatmak” olarak nitelendirerek sert biçimde eleştirdi.

PROTESTOLARIN ARKA PLANI

28 Aralık’ta Tahran’da esnafın artan fiyatlar ve riyalin değer kaybını protesto etmesiyle başlayan gösteriler, kısa sürede birçok kente yayıldı. Bazı şehirlerde protestolar sırasında can kayıpları yaşandığı bildirildi.

Ancak mevcut eylemler, 2022–2023 dönemindeki geniş çaplı protestoların ya da 2009’daki tartışmalı seçimlerin ardından düzenlenen kitlesel gösterilerin boyutuna henüz ulaşmış değil.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 6 Ocak’ta (gösterilerin 10. gününde) yayımladığı raporda, ikisi emniyet görevlisi 36 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 76 kişinin gözaltına alındığını paylaşmıştı.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'a yükseldiğini duyurmuştu.