Taliban böyle savundu! 4 kişinin cansız bedenini meydana astı

26 Eylül 2021 Pazar, 16:32

Cihatçı Taliban’ın Afganistan'ın Herat kentinde insan kaçırmakla suçlanan dört kişinin cansız bedenini sokaktaki bir vince astığı bildirildi. Taliban’dan bir vilayet yetkilisi, bir iş insanı ve oğlunu kaçırdıkları iddia edilen dört erkeğin silahlı çatışmada öldürüldüğünü söyledi.

Taliban’ın Herat şehrinin Vali Yardımcısı Şer Ahmed Ammar, “Dört kişi bir iş insanı ve oğlunu kaçırmaya çalışırken, kontrol noktasında yakalandı. Taraflar arasında bir çatışma yaşandı ve saldırganlar öldürüldü” dedi.

Reuters’a konuşan Ammar vahşeti, “Bedenleri şehir merkezine getirildi ve diğer ibret olması için asıldı. Kaçırılan kurbanlar zarar gelmeden kurtarıldı” şeklinde savundu.