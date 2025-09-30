Taliban’dan 'ahlaksızlık' gerekçesiyle internet yasağı

Afganistan’da Taliban yönetiminin internet erişimine getirdiği kısıtlamalar ülke çapında tam bir karartmaya dönüştü.

AFP, başkent Kabil’deki bürosu ve Herat ile Kandahar’daki muhabirleriyle dün 17.45’ten itibaren iletişimini kaybetti.

Siber güvenlik ve internet erişimini izleyen Netblocks, “Ülke genelinde telekomünikasyon karartması yürürlükte. Şu anda ulusal bağlantı, olağan seviyelerin yalnızca yüzde 14’ünde” açıklamasını yaptı.

Kuruluş, kesintilerin “bilinçli ve kasıtlı” bir müdahaleyle gerçekleştiğini belirtti.

Taliban, eylül ayı başından bu yana birçok bölgede fiber optik hatları kesmeye başlamıştı. Bu nedenle yüksek hızlı internet tamamen durduruldu, telefon hizmetleri de ciddi şekilde aksadı.

Netblocks, “Fiber internet fişinin çekilmesi, mobil ve sabit hatlı telefon hizmetlerini de devre dışı bırakır” değerlendirmesinde bulundu.

“AHLAKSIZLIĞI ÖNLEME” GEREKÇESİ

16 Eylül’de Belh vilayeti sözcüsü Attaullah Zaid, sosyal medyada yaptığı açıklamada, liderin emriyle kuzeydeki Belh’te fiber optik internetin tamamen yasaklandığını duyurdu:

“Bu önlem ahlaksızlığı önlemek için alındı. Ülke çapında bağlantı ihtiyacını karşılamak üzere alternatifler geliştirilecek.”

AFP muhabirleri aynı dönemde Badahşan, Tahar, Kandahar, Helmand, Nangarhar ve Uruzgan’da da benzer kısıtlamalar uygulandığını bildirmişti.

“DÜNYAYA AÇIKLAN KAPI” KAPATILDI

2024’te Kabil yönetimi, ABD destekli önceki hükümetler tarafından inşa edilen 9 bin 350 kilometrelik fiber optik ağı “dünyaya açılan kapı” olarak tanımlamış, ülkeyi yoksulluktan çıkarmanın öncelikli yolu olarak sunmuştu.

Ancak, Taliban’ın 2021’de iktidarı geri almasından bu yana, İslam hukukunun kendi yorumlarına dayalı çok sayıda kısıtlama yürürlüğe girdi.