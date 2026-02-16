Taliban’dan İran’a destek mesajı: ABD saldırırsa yardım ederiz

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırısı halinde Afganistan’daki Taliban yönetiminin Tahran’a destek vereceğini söyledi.

Mücahid, Radio Iran’ın Peştuca servisine yaptığı açıklamada, “ABD İran’a saldırırsa yardım ve destek sağlarız” ifadelerini kullandı.

Ancak Mücahid, bu desteğin Taliban’ın otomatik olarak ABD’ye karşı bir savaşa katılacağı anlamına gelmediğini vurguladı. Afgan halkının İran’a sempati gösterebileceğini ve talep edilmesi halinde iş birliği yapılabileceğini belirtti.

Taliban yönetiminin ABD ile İran arasında bir çatışma istemediğini söyleyen Mücahid, nükleer program konusunda diplomatik yolların ve müzakerelerin sürdürülmesini tercih ettiklerini dile getirdi.

Mücahid ayrıca, İran’ın haziran ayında İsrail ve ABD ile yaşadığı 12 günlük çatışmada “kazandığını” savundu.

ABD’nin yeniden saldırması halinde İran’ın “tekrar kazanacağını” öne süren Taliban sözcüsü, Tahran’ın “kapasiteye sahip olduğunu ve kendini savunma hakkı bulunduğunu” ifade etti.

Taliban, söz konusu dönemde İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine ve askeri hedeflerine yönelik saldırılarını da kınamıştı.

TALİBAN-İRAN İLİŞKİLERİ

Taliban’ın 2021’de Afganistan’da yeniden iktidarı ele geçirmesinin ardından iki taraf arasında çeşitli alanlarda iş birliği adımları atıldı.

Ocak 2025’te Taliban Dışişleri Bakanı Mevlevi Emir Han Muttaki, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlığındaki heyeti Kabil’de ağırladı. Görüşmelerde su kaynakları, Afgan göçmenler ve sınır güvenliği gibi konular ele alındı.

İran, özellikle Taliban’ın 2021’de yeniden yönetimi devralmasının ardından ülkeden ayrılan milyonlarca Afgan mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Tahran, haziran ayında İsrail’in operasyonlarında bazı Afganların Mossad’a bilgi sağladığı iddiasında bulunmuş, bu durum iki ülke arasındaki hassas dengeleri yeniden gündeme taşımıştı.