Taliban, 'gereksiz' diyerek İnsan Hakları Komisyonu'nu kapattı

17 Mayıs 2022 Salı, 16:17

Afganistan'da Taliban, eski hükûmet tarafından kurulmuş 5 kurumu mali sorunlar karşısında kapattı. 'Gereksiz' oldukları belirtilerek kapatılan kurumlar arasında insan hakları komisyonu da yer aldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Afganistan’da yönetimi ağustos ayında ele geçiren Taliban, ilk ulusal yıllık bütçeyi açıkladı. Taliban, Afganistan’ın 44 milyar Afgan Afganisi bütçe açığı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

ULUSAL UZLAŞMA YÜKSEK KONSEYİ DE KAPATILDI

Taliban geçici hükümeti sözcüsü Innamullah Samangani kapatılan kurumlarla ilgili “Bu kurumların gerekli olmadığına karar verildiği ve bütçeye dahil edilmedikleri için kapatıldılar" dedi.

Kapatılanlardan biri de, bir zamanlar ulusal güvenlik konseyi olan Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi oldu.