Taliban, 'gereksiz' diyerek İnsan Hakları Komisyonu'nu kapattı
Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi, mali sebepleri gerekçe göstererek İnsan Hakları Komisyonu dahil 5 kurumu kapatma kararı aldı. Taliban geçici hükümeti sözcüsü Innamullah Samangani kapatılan kurumlarla ilgili "Bu kurumların gerekli olmadığına karar verildi" dedi.
Afganistan'da Taliban, eski hükûmet tarafından kurulmuş 5 kurumu mali sorunlar karşısında kapattı. 'Gereksiz' oldukları belirtilerek kapatılan kurumlar arasında insan hakları komisyonu da yer aldı.
The Guardian’da yer alan habere göre, Afganistan’da yönetimi ağustos ayında ele geçiren Taliban, ilk ulusal yıllık bütçeyi açıkladı. Taliban, Afganistan’ın 44 milyar Afgan Afganisi bütçe açığı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.
ULUSAL UZLAŞMA YÜKSEK KONSEYİ DE KAPATILDI
Taliban geçici hükümeti sözcüsü Innamullah Samangani kapatılan kurumlarla ilgili “Bu kurumların gerekli olmadığına karar verildiği ve bütçeye dahil edilmedikleri için kapatıldılar" dedi.
Kapatılanlardan biri de, bir zamanlar ulusal güvenlik konseyi olan Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi oldu.
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