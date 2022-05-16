Taliban’ın terör rejiminin normalleştirilmemesi yönünde Afgan kadınlarından uyarı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

ABD askerlerinin Ağustos 2021’de geri çekilmesiyle Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın kadınlar üzerindeki baskısı ve Afgan kültürünü yok etme çabaları sürüyor.

Taliban son olarak, yeni bir kararnameyle kadınların yüzlerini kapatması için burka giymesini zorunlu hale getirdi. Söz konusu duruma ilişkin Afgan-Amerikan akademisyen Dr. Bahar Jalali ve Afgan Milli Tekvando Takımı sporcusu ve kadın hakları aktivisti Marzieh Hamidi, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. Çoğu Afgan’ın Taliban’ı reddettiğini anlatan Dr. Jalali, “Bunun birinci nedeni, sayısız masum Afgan’ı öldüren ve başkalarına işkence eden teröristler olmaları. İkincisi, Taliban’ın Afgan olmaması. Rütbelerinin ezici çoğunluğu Pakistan’da doğup büyüdü” dedi.

Afganistan’da zorunlu örtünmenin 1959’da kaldırıldığını belirten Jalali, “Burka, kırsal bölgelerde giyilirdi. Üstelik isteğe bağlıydı. Taliban kendisine ‘Afganistan İslam Emirliği’ diyor, ancak Afgan kadınlarını İslam altındaki haklarından mahrum bırakıyor. Kadın haklarını savunduklarını iddia eden ülkelerden Afgan kadınları adına seslerini yükseltmelerini bekliyorum” diye konuştu. Uluslararası toplumda Taliban’ı meşrulaştırma çabaları olduğunu kaydeden Jalali, “Türkiye Taliban’ı neden Antalya Diplomasi Forumu’na davet etti? Taliban’a üst düzey platformlarda bu tür fırsatların verildiğini görmek üzücü. Terör rejimini normalleştiriyor. Diğer ülkeler de Taliban’ı benzer toplantılara davet etti. Taliban ile yapılan toplantılar medya olmadan, özel olarak da yapılabilir. Unutmayın bugün Afganistan, dünyada kız çocuklarının eğitim hakkının yasaklandığı tek ülke. Her ülkenin kültürel mirası aynı zamanda dünya mirasının bir parçasıdır. Taliban, 1990’larda Afganistan’ın Bamiyan kentindeki Buda heykellerini yıktığında, tüm dünya çileden çıkmıştı. Bugün dünya, yaşananları umursamıyor” ifadelerini kullandı.

"GÖRMEZDEN GELİNDİLER"

Şu anda Paris’te yaşayan ve 2024 Olimpiyatlarına hazırlanan Marzieh Hamidi Afganistan’dan 24 Kasım’da ayrıldığını anlatarak “Ülkem artık Taliban’ın elinde. Afganistan’da yaşayan kadınlarla konuşuyorum. Bilinmeyen bir geleceğin acısını çekiyorlar. Eğitimden yoksunlar ve amaçlarına ulaşamıyorlar. Afganistan’ın işgalinden bu yana verilen mücadelede en büyük eksiklik eli boş bırakılan kadınlardı. Tüm dünya onlara hem sırtını döndü hem de mücadelelerini görmezden geldi” dedi. Uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunan Hamidi, “Bütün dünya Taliban’la savaşmalı. Bugün Afganistan’ı güvensiz hale getirirler, yarın diğer ülkeleri. Bu savaş tüm dünyayı sarsacak” ifadelerini kullandı.

"BURKA BİZİM DEĞİL"

Burkanın Afgan kültürünün bir parçası olmadığını söyleyen Hamidi, “Burka, Taliban kültürününe ait acımasız bir tesettürdür. Kadınların kafese hapsedildiğinin ve yaşam haklarının ellerinden alındığının kanıtıdır. Uluslararası camiaya, ABD’ye, bu durumu ülkeme getiren ve Afgan kadınlarını yalnız bırakan tüm ülkelere kızgınım!” diye konuştu.