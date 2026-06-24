Taliban heyeti ilk kez Brüksel’de: AB savundu, hak örgütleri tepki gösterdi

Taliban heyeti, salı günü Brüksel’de Avrupa Birliği yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşme, Taliban’ın Afganistan’da yeniden iktidara gelmesinden bu yana Brüksel’de AB yetkilileriyle yapılan ilk temas oldu.

AB ve üye ülkeler, Taliban yönetimini resmen tanımıyor. Buna karşın Brüksel yönetimi, Afganistan’daki “fiili makamlarla” sınırlı temas kurulmasının, sığınma başvurusu reddedilen ve AB’de kalma hakkı bulunmayan Afganların iadesi açısından gerekli olduğunu belirtiyor.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü, toplantıya Komisyon yetkilileri ile 15 AB üyesi ülkeden temsilcilerin katıldığını açıkladı. Sözcü, görüşmenin Afganistan’daki fiili makamların geri dönüş ve geri kabulden sorumlu teknik temsilcileriyle yapıldığını bildirdi.

Komisyon açıklamasında, toplantının İsveç ile birlikte eş başkanlık edilen teknik düzeyli bir görüşme olduğu ifade edildi. Brüksel’deki temasların, ocak ayında Kabil’de yapılan önceki toplantının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Avrupa Komisyonu’nun Taliban temsilcilerine gönderdiği mektupta, görüşmelerin AB’de kalma hakkı bulunmayan Afgan vatandaşlarının geri dönüşü ve geri kabulü konularına odaklanacağı kaydedildi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdül Kahhar Belhi ise toplantı gündeminin daha geniş olduğunu belirtti. Belhi, görüşmelerde AB’de olası konsolosluk varlığı, Avrupa’daki Afganlara yönelik konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlatılması ve güven artırıcı adımların da ele alındığını söyledi.

Belhi, toplantının yurt dışında yaşayan Afganların konsolosluk haklarının korunması açısından “olumlu bir ivme” yaratabileceğini ifade etti.

HAK ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

Görüşme, insan hakları örgütleri ve bazı Avrupalı siyasetçiler tarafından sert şekilde eleştirildi.

Eleştirilerde, Taliban ile bu düzeyde temas kurulmasının, Afganistan’daki ağır insan hakları ihlallerini gölgeleyebileceği ve Taliban yönetimine uluslararası meşruiyet kazandırabileceği belirtildi.

Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa’nın dünyadaki en ağır insan hakları krizlerinden birinden sorumlu bir rejimi meşrulaştırmaması gerektiğini vurguladı.

Görüşmeye yönelik eleştirilerin merkezinde, AB’den Afganistan’a gönderilecek kişilerin Taliban yönetimi altında baskı ve zulüm riskiyle karşı karşıya kalabileceği endişesi yer aldı.

UNHCR’de Politika Geliştirme ve Değerlendirme eski başkanı ve Oxford Üniversitesi ziyaretçi araştırmacısı Jeff Crisp, Taliban’la yürütülen temasların en tehlikeli sonucunun Afganların AB’den geri gönderilmesi olabileceğini söyledi.

Crisp, bu kişilerin ülkeye dönüşlerinin ardından Taliban tarafından baskıya maruz kalabileceği uyarısında bulundu.

BELÇİKA'DAN 1 GÜNLÜK VİZE

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Afgan temsilcilerin ülkeye girişine yalnızca bir günlük vizeyle izin verdi. Vizenin, heyetin sadece Belçika topraklarında bulunmasına olanak tanıdığı; Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı sağlamadığı belirtildi.

Taliban’ın 2021’de yeniden iktidara gelmesinden bu yana Afganistan’da özellikle kadınların ve kız çocuklarının haklarına yönelik kısıtlamalar giderek arttı.

Taliban yönetimi, kadınların hareket özgürlüğünü sınırladı, kız çocuklarının ilkokul sonrasında eğitim almasını yasakladı ve ifade özgürlüğü ile istihdama erişimi kısıtlayan uygulamaları yürürlüğe koydu.