Taliban, kişilerin kırbaçlanmasını doğruladı: Bir kişi için en fazla kırbaç sayısı 39

25 Kasım 2022 Cuma, 11:27

Afganistan'da Taliban yönetimindeki bir eyalet yetkilisi, AFP'ye verdiği demeçte Çarşamba günü üç kadın ve 11 erkeğin hırsızlık ve "ahlaki suçlardan" suçlu bulunduktan sonra kırbaçlandığını söyledi.

Kabil'in güneyindeki Logar vilayetinin Enformasyon ve Kültür Müdürü Gazi Rafiullah Samim, "Bir kişi için en fazla kırbaç sayısı 39'dur" dedi.

Bir Afganistan Yüksek Mahkeme yetkilisi, AP'ye verdiği demeçte olayın, 11 Kasım'da ülkenin kuzeydoğusundaki bir camide 10 erkek ve dokuz kadının zina, hırsızlık ve evden kaçma suçlarından kırbaçlanmasının ardından gerçekleştiğini söyledi.

Yetkili, 11 Kasım'daki kırbaçlamaların Cuma namazından sonra yaşlıların, alimlerin ve bölge sakinlerinin önünde gerçekleştiğini söyledi.

ABD'nin Afgan kadınları, kız çocukları ve insan haklarından sorumlu Özel Temsilcisi Rina Amiri Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu hem dehşet verici hem de Taliban'ın geçmişin politikalarını benimsediğini dünyaya gösterme konusunda daha cüretkâr hale geldiğinin tehlikeli bir işareti. Daha önce sonu iyi bitmedi ve ülkeyi bir kez daha tehlikeli bir yola sokacak" dedi.

Taliban lideri Haybetullah Ahundzade, bu ay Afganistan'da yargıçlara Şeriat kanunlarını tamamen uygulama emri verdi.