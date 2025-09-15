Taliban’la görüşmeler başladı: Afganları göndermeye hazırlanıyor

Alman medyası, hükümetin Afganistan’a yönelik sınır dışı mekanizması oluşturmak için Taliban ile doğrudan görüşmelere başladığını bildirdi.

Bild gazetesine göre, Alman İçişleri Bakanlığı’ndan bir heyet eylül ayı başında Katar’da Taliban temsilcileriyle bir araya geldi. Önümüzdeki dönemde Kabil’e de resmi bir heyet gönderilmesi planlanıyor.

Almanya, Taliban’ın 2021’de iktidarı ele geçirmesinin ardından Afganistan’a sınır dışı etmeleri durdurmuştu. Ancak geçen yıl yasağın kaldırılmasıyla birlikte kısıtlı sayıda deportasyon gerçekleşti.

Berlin, Ağustos 2024’te 28, Temmuz 2025’te ise 81 Afgan’ı charter uçuşlarla sınır dışı etti. Tamamının sabıkalı kişiler olduğu açıklandı.

Bild’in haberine göre hükümet, sınır dışı işlemlerini “çok daha kolay, düzenli ve kitlesel” hale getirmeyi hedefliyor. Charter uçuşların yerine tarifeli uçakların kullanılmasının da gündemde olduğu aktarıldı.

SUÇ ORANLARI GEREKÇE GÖSTERİLİYOR

Berlin’in bu adımının arkasında artan güvenlik kaygıları bulunuyor. Solingen kentinde Ağustos 2024’te düzenlenen bir festivalde üç kişinin öldüğü, sekiz kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı sonrası sınır dışı tartışmaları hız kazanmıştı. Olayla ilgili Suriyeli bir zanlı gözaltına alınmıştı.

Bild’in aktardığı resmi verilere göre, 2015-2024 yılları arasında en az bir Afgan’ın karıştığı 108 binden fazla ağır suç kayıtlara geçti.

Almanya’da 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 461 bin Afgan kökenli kişinin yaşadığı belirtiliyor. Bunların 347 bin 600’ü sığınmacı statüsünde bulunuyor.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), bu yaz itibarıyla 11 bin 500 Afgan’ın ülkede kalma hakkı olmadığını ve sınır dışı edilmesi gerektiğini duyurmuştu.