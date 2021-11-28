Taliban tarafından başından vurulmasından 9 yıl sonra Oxford diplomasını aldı
Nobel Barış Ödüllü Malala Yusufzay, Oxford Üniversitesi'nde 1.5 yıl önce tamamladığı eğitiminin diplomasına gecikmeli olarak kavuştu.
Dünya çapında kızların eğitim haklarının simgesi haline gelen Nobel Ödüllü Malala, Taliban tarafından başından vurulmasından 9 yıl sonra Oxford Üniversitesi'nden resmen mezun oldu.
Pakistan'da 11 yaşından beri kız çocukları ve kadınların eğitim hakları için aktivistlik yapması nedeniyle 2012'de 15 yaşındayken Taliban tarafından başından vurulan Malala, daha önce pandemi nedeniyle ertelenen törenle Oxford Üniversitesi'nden felsefe, siyaset ve ekonomi derecesiyle mezun oldu.
9 Kasım'da dini nikah töreniyle 'evlendiğine' dair sosyal medya paylaşımı yapan 24 yaşındaki Malala, bu kez mezuniyetini kep ve cübbe içindeki fotoğrafları eşiğinde "Latince bir şeyler söylendi ve görünüşe göre diplomam var" diye paylaştı. Kampüste arkadaşları ve eşi Asser Malik ile birlikte fotoğraflar çektiren Malala'nın annesi ve babası tarafından yanağından öpülürken de fotoğrafı var.
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