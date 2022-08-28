Taliban yönetimi, Rusya'dan gaz ve petrol tedarik edecek

28 Ağustos 2022 Pazar, 15:11

Afganistan'daki Taliban geçici hükümetine bağlı Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Rusya ile petrol ve gaz alımı konusunda bir anlaşma yaptığını belirterek, anlaşmanın yakında imzalanacağını duyurdu.

Ticaret ve Sanayi Bakan Vekili Nureddin Azizi, Afgan ve Rus bankalarının çoğunun "yaptırımlar" altında olduğunu ve para transferinin "üçüncü bir ülke üzerinden" yapılacağını söyledi.

Nureddin Azizi, "İlgili teknik heyetimiz, Rusya'da bulunuyor ve ne tür para transferlerimiz olabileceği gibi detaylar üzerinde çalışmak istiyorlar" dedi.

Azizi, başta buğday ve petrol olmak üzere Rus tüketim unsurlarının diğer ülkelere göre daha ucuz olduğunu söyledi.

Afganistan, gıda ve petrolünün çoğunu Rusya'dan ithal ediyor.