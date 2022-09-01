Taliban yönetimi: 'Tanınmamızdaki en büyük engel ABD'

01 Eylül 2022 Perşembe, 12:13

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da kurdukları yönetimin dünya ülkelerince resmen tanınmaması için ABD'nin uluslararası toplumu baskı yaparak önlediğini belirtti.

Afganistan'ın önde gelen medya kuruluşlarından TOLO TV'ye konuşan Mücahid, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Mücahid, Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesinin ardından kurduğu geçici hükümetin hiçbir ülke tarafından resmen tanınmaması konusunda, uluslararası düzeydeki karar alma mekanizmalarında güçlü olan kimi ülkelerin diğerleri üzerinde kuvvetli etkisi olduğunu söyledi.

Sözcü Mücahid, "Dünyanın bazı muktedir ülkelerinin izin vermemesinden kaynaklanıyor. Yoksa, komşularımız, bölge ülkeleri ya da uzak, yakın ülkeler istemiyor diye bir durum yok. Bazı ülkeler, bir yerde İslami modelde bir hükümetin tesis edilmesini ya istemiyor ya da izin vermiyor" diye konuştu.

Sunucunun "Kastınız ABD mi?" sorusuna ise Mücahid, "Evet, yüzde yüz. Şu ana kadar, izin vermedi, engel oldu" dedi.

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin hızlı şekilde Afganistan'dan ayrılmasının onların siyasi imajını sarstığını belirten Mücahid, "Böyle bir ortamda etkileşime hazır olmayabilirler ancak her iki tarafın da buna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

TALİBAN'I TANIYAN ÜLKE OLMADI

Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan'ı kontrolü altına alan Taliban'ı son bir yılda hiçbir ülke resmen tanımadı.

İktidara geldiği ilk andan itibaren resmi tanınma talep eden Taliban'ın yürüttüğü diplomatik çabalar da sonuçsuz kaldı.

Başta Batılı ülkeler olmak üzere neredeyse tüm hükümetler, Taliban yönetimini resmen tanımaları ya da iyi ilişkiler geliştirmeleri için Afganistan'da tüm kesimleri temsil eden kapsamlı bir hükümetin kurulmasını ve insan haklarına saygı gösterilmesini şart koştu.