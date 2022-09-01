İtalyan basını, Zelenski'nin evini Ruslara kiraladığını iddia etti

01 Eylül 2022 Perşembe, 12:12

Avrupa'da Rus turistlere vize yasağı getirilmesi gerektiğine dair çağrılarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ilgili ortaya atılan bir iddia gündemi sarstı. İtalyan basını, Ukrayna lideri Zelenski'nin Toskana'daki villasını Londra'da yaşayan Rus bir çifte kiraladığını öne sürdü.

İtalyan Il Tirreno gazetesinin haberine göre, Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin sahil kasabası Forte dei Marmi'deki lüks evinde Rus bir çiftin yaşadığı görüldü.

Rus çifti gördüğünü söyleyen tanıklar, "Bu yıl villada neredeyse hiç kimseyi görmedik ancak Ağustos ayında parti yapıldı" dedi. Tanıklar, kepenkleri kapalı perdesiz evden Rusça sesler geldiğini ancak isim duymadıklarını söyledi.

KİRA BEDELİ 50 BİN DOLAR

Haberde, Zelenski'nin, oyuncu olduğu dönemde 4 milyon euroya satın aldığı evi 50 bin dolara kiraya verdiği belirtildi.

İtalyan gazetesi, çiftin sosyal medyada paylaştığı lüks villanın fotoğraflarının da durumu doğruladığını aktardı.

İtalyan gazetesi Corriere Della Serra'ya konuşan emlakçı ise, iddiayı reddederek kiracıların Rus olmadığını ama özel hayatın gizliliği nedeniyle daha fazla açıklama yapamayacağını söyledi.