Taliban yönetiminde 'eğitim yasağı' çatlağı: Liderlere çağrı yaptı

Yayınlanma: 20.01.2025 - 13:27

Güncelleme: 20.01.2025 - 13:27

Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Stanikzai, Khost bölgesindeki dini bir okulda katıldığı törende yaptığı konuşmada, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Stanikzai, "geçmişte bunun için hiçbir gerekçe olmadığı ve olmaması gerektiği gibi şimdi de kadınların ve kız çocuklarının eğitimden mahrum bırakılması için hiçbir neden bulunmadığını" vurgulayarak, bu yasakların kaldırılmasını istedi.

X hesabından yaptığı paylaşımda da "nüfusun neredeyse yarısını kapsayan bu yasağın İslam hukukunda yer almadığı ve kişisel tercihlere göre uygulandığını" belirten Stanikzai, "Liderliği bir kez daha eğitimin kapılarını açmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesiyle ülkede kadınların çalışmasına ve kız çocuklarının eğitim almasına yönelik ciddi kısıtlamalar getirilmişti.

Kızların önce ortaokul ve liselerde, Aralık 2022'de ise üniversitelerde eğitim alması engellenmişti. Afgan kadınların yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında çalışması da askıya alınmıştı.

Ülke genelinde kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını da yasaklayan Taliban, daha önce de kadınların kamuya açık park, eğlence mekanları ve spor salonlarına girmesine, dizi ve sinema filmlerinde rol almasına yasak getirmişti.