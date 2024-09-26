Dört ülke Taliban'a karşı harekete geçti: 'CEDAW'ı ihlal etti...'

Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:48

Güncelleme: 26.09.2024 - 17:48

Avustralya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Avustralya, Almanya, Kanada ve Hollanda'nın, CEDAW'ı ihlal ettiği gerekçesiyle Afganistan yönetiminin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için süreç başlatacağı kaydedildi.

"Afganistan'ı Sözleşme kapsamında öngörüldüğü üzere müzakerelere katılmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, Avustralya'nın dünya genelinde kadınların ve kız çocuklarının haklarının korunması ve desteklenmesi konusunda güçlü bir kararlılığa sahip olduğu mesajı verildi.

"Sistematik bir baskıyla" ülkedeki kadın ve kız çocuklarının temel insan haklarının "hor görüldüğünün" belirtildiği açıklamada, "Afganistan'daki durumun yeni normal haline gelmesine seyirci kalmayacağız" ifadesi kullanıldı.

Medyada yer alan haberlere göre de Afganistan yönetiminin 6 ay içinde müzakere masasına oturmaması halinde, konunun Uluslararası Adalet Divanına (UAD) taşınması bekleniyor.

Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, konuyla ilgili açıklamasında, yönetimlerine yönelik suçlamaları reddetti.

Fıtrat, Afganistan'da insan hakları ihlali ve cinsiyet ayrımcılığı bulunmadığını ileri sürdü.