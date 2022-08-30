Taliban'dan ABD çıkışı: Bir yıl önce bugün ABD yenildi

30 Ağustos 2022 Salı, 12:48

Taliban yönetimi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin birinci yıldönümü nedeniyle tören düzenledi.

Başkent Kabil'in Çihilstun Bahçesi'nde düzenlenen törene Taliban yetkililerinin yanı sıra öğrenciler katıldı.

Sık sık "Yaşasın Taliban" ve "Yaşasın İslam" sloganlarının atıldığı tören alanında "30 Ağustos Bağımsızlık Günü" ifadelerinin yer aldığı afişler dikkati çekti.

Törende konuşma yapan yetkililer, 30 Ağustos'un ülkenin işgalden kurtuluş günü ve ABD'nin yenilgiye uğradığı gün olduğunu belirtti.

Taliban geçici hükümetinin Kabil Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mevlevi Habiburahman Mansur, ABD'nin geçen sene bugün büyük bir utanç içerisinde Afganistan'ı terk ettiğini ve böylece 20 yıllık işgalin sona erdiğini söyledi.

Mevlevi Habiburahman Mansur, ABD'nin bu başarısız işgalinin dünya ülkeleri için bir ders niteliğinde olduğunu ifade ederek, silahlı savaşını kaybeden ABD'nin şimdi de Taliban'a yönelik medya savaşının devam ettiğini kaydetti.

Tören ABD'nin çekilmesi konulu gösteri ile şiir dinletisi ve spor aktivitelerinin ardından son buldu.

ABD'NİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMESİ

Taliban yönetiminin 11 Eylül saldırılarının faili terör örgütü El-Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'i barındırdığı gerekçesiyle 2001'de Afganistan'ı işgal eden ABD, geçen yıl 30 Ağustos'ta son askerini de çekerek Afganistan'dan ayrıldı.

ABD ile birlikte NATO'ya bağlı tüm güçler de Afganistan'ı terk ederken, bu ülkelerin büyük çoğunluğu başkent Kabil'deki diplomatik misyonlarını da geri çekti.

Taliban'ın geçen yıl 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i de ele geçirmesiyle Afganistan'da yeni bir dönem başladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 26 Ağustos 2022'de yaptığı açıklamasında, işgal boyunca toplamda 2 bin 261 ABD askerinin hayatını kaybettiğini belirtti.