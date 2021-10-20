Taliban’dan akıllara durgunluk veren açıklama: ‘İntihar bombacılarının’ ailelerine arsa

20 Ekim 2021 Çarşamba, 11:23

Afganistan’ı ele geçirdikten sonra bugün Taliban yönetimindeki İçişleri Bakanlığı ülkedeki eski hükümet ve “Batılı müttefiklerine” karşı saldırı düzenleyen ve ölen ‘intihar bombacılarını’ övdü. ABD tarafından başına 10 milyon dolar ödül konan İçişleri Bakan Vekili Sirajuddin Hakkani, önceki gün Kabil’deki Intercontinental Hotel’de düzenlenen bir törene katıldı.

2018’de intihar saldırısı düzenlenen otelde o saldırıyı gerçekleştiren intihar bombacılarının aileleriyle bir araya gelen Hakkani, teröristleri övdü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bakan, konuşmasında ülkesi ve İslam için canını verenleri övdü” ifadesi kullanıldı.

BİN 37 TL PARA VE ARSA VERİLECEK

Sözcü'nün aktardığına göre, öte yandan intihar bombacılarının ailelerine giysi yardımının yanı sıra 10 bin Afgani (yaklaşık bin 37 TL) ve arsa verileceği kaydedildi.

Taliban ile bağlantısı olan silahlı örgüt Hakkani ağının yönetimini babasından alan Hakkani, batı istihbarat birimleri tarafından çok sayıda intihar saldırısının arkasındaki isim olarak gösteriliyor. Kabil’de 2008 yılında bir otele düzenlenen saldırıların arkasındaki isim olarak aranan Hakkani, Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesiyle birlikte İçişleri Bakanı olarak görevlendirildi.