'Tamamen kontrol altına alındı'... İsveç'ten Covid-19 önlemleri kararı
İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü, ülkedeki yeni tip koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle virüse karşı alınan tüm önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.
İsveç, Covid-19 önlemlerini kaldırdığını duyurdu. Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Haziran 2021'den itibaren gevşetilmeye başlanan Covid-19 kısıtlamalarının bugün sona erdiği belirtildi.
Ülke genelinde 18 yaşın üzerindekilerin yüzde 83,6'sına ilk doz aşı yapıldığı, iki doz aşı yapılanların oranın ise yüzde 76,5'e ulaştığı bildirilen açıklamada, bugünden itibaren üçüncü doz aşılamanın başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ile PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.
SEYAHAT YASAKLARINI KALDIRIYOR
İsveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Ekim 2021'den itibaren tüm ülkelere seyahat yasaklarının kaldıracağını duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı da 20 Eylül'den itibaren çift aşı sertifikası bulunan Türkiye vatandaşlarına seyahat yasaklarının kaldırıldığına yönelik bir açıklama yapmıştı.
Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, İsveç'te Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 851'e çıktı, vaka sayısı da 1 milyon 149 bin 407'e yükseldi.
Öte yandan İsveç'ten önce 10 Eylül'de Danimarka, 25 Eylül'de Norveç Covid-19 kısıtlamalarını kaldıran Avrupa ülkeleri olmuştu.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Dev bankadan korkutan dolar tahmini!
- Konya'da öldürülen gencin babası isyan etti
- 20 TL ve 5 TL'lik banknotlarda değişiklik
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- 'Ancak sarayda oturmasını biliyor!'
- Canlı yayında ortalık karıştı
- Erdoğan yeni bir açılım paketi hazırlıyor
- AKP'nin oy kaybı hakkında çarpıcı rakamları açıkladı
- İçişleri Bakanlığı'ndaki usulsüzlük ortaya çıktı
- İş Bankası Genel Müdürü'nden 'faiz' tahmini