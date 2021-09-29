'Tamamen kontrol altına alındı'... İsveç'ten Covid-19 önlemleri kararı

29 Eylül 2021 Çarşamba, 15:03

İsveç, Covid-19 önlemlerini kaldırdığını duyurdu. Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Haziran 2021'den itibaren gevşetilmeye başlanan Covid-19 kısıtlamalarının bugün sona erdiği belirtildi.

Ülke genelinde 18 yaşın üzerindekilerin yüzde 83,6'sına ilk doz aşı yapıldığı, iki doz aşı yapılanların oranın ise yüzde 76,5'e ulaştığı bildirilen açıklamada, bugünden itibaren üçüncü doz aşılamanın başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ile PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.

SEYAHAT YASAKLARINI KALDIRIYOR

İsveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Ekim 2021'den itibaren tüm ülkelere seyahat yasaklarının kaldıracağını duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı da 20 Eylül'den itibaren çift aşı sertifikası bulunan Türkiye vatandaşlarına seyahat yasaklarının kaldırıldığına yönelik bir açıklama yapmıştı.

Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, İsveç'te Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 851'e çıktı, vaka sayısı da 1 milyon 149 bin 407'e yükseldi.

Öte yandan İsveç'ten önce 10 Eylül'de Danimarka, 25 Eylül'de Norveç Covid-19 kısıtlamalarını kaldıran Avrupa ülkeleri olmuştu.