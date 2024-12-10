Tampon bölgeye girmişti: İsrail tankları, Şam'a 20 km uzaklıkta!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 11:09

Güncelleme: 10.12.2024 - 12:47

İsrail tanklarının, Suriye sınırındaki tampon bölgeyi geçerek, başkent Şam'a yaklaşık 20 kilometre mesafede görüldüğü bildirildi.

Tankların, İsrail'in bu hafta başında askerlerini kaydırdığı Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgenin ötesine geçerek, Şam'a 21 kilometre uzaklıktaki güney köyü Katana yakınlarında konuşlandığı bildirildi.

SURİYE'DE 18 KM DERİNLİĞE ULAŞTI

İsrail güçlerinin, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesinde stratejik bölgelere konuşlandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, Hermon Dağı'nı ve tampon bölge içindeki bazı çevre köy ve kasabaları kontrol altına alması sonucunda, Suriye topraklarında en az 18 km derinliğe ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusunun kontrolü altındaki köy ve kasabalarda henüz kalıcı bir askeri karakol tespit edilmedi, ancak Hermon Dağı, gerekli görülmesi halinde İsrail güçlerinin uzun süre orada kalmasına olanak tanıyan uygun altyapıya sahip hayati bir stratejik konum olarak kabul ediliyor.

SURİYE'DEN İSRAİL'E TEPKİ

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Kusay el-Dahhak, İsrail'in askerlerini Suriye'den çekmesi gerektiğini söyledi.

el-Dahhak, “İsrail'in, Suriye'ye yönelik saldırganlığına son vermemiz gerekiyor. Topraklarımızı işgal eden İsrail güçlerinin ülkeyi terk etmesini istiyoruz” dedi.

el-Dahhak, İsrail'in, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve 1974 tarihli 'Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'na uyması gerektiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İsrailli yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 1967'den bu yana işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun tampon bölgeye konuşlanmasının "geçici olduğunu" savunmuş, ancak “Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail’in ayrılmaz bir parçası olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu ayrıca, “Biz her şeyden önce sınırımızı korumak için hareket ediyoruz. Bu bölge yaklaşık 50 yıldır 1974'te üzerinde anlaşmaya varılan bir tampon bölge, yani Kuvvetler Çekilmesi Anlaşması ile kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti” açıklamasında bulundu.

Anlaşmaya göre, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgede sadece BM güçleri konuşlandırılabiliyor.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını savunarak, Hizbullah güçlerine ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

ŞAM'IN ELE GEÇİRİLMESİNİN ARDINDAN 300 HEDEF VURULDU

İsrail ordu radyosunun haberinde, Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'ye "İsrail tarihinin en büyük hava saldırıları operasyonlarından birinin gerçekleştirildiği" ifade edildi.

İsrail'in, muhalif grupların Şam'ı ele geçirmesinin ardından şu ana kadar yaklaşık 300 hedefi vurduğu belirtilen haberde, bu hava saldırılarıyla Suriye ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadan-havaya füze sistemleri, silah üretim yeri ve depolarının hedef alındığı ileri sürüldü.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi" ifadesi kullanıldı.