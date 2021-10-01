Tanınmayan sosyalist ülke: Transdinyester
Kimsenin tanımadığı sosyalist “ülke” Transdinyester, son dönemde 13 kez Avrupa şampiyonu olan Real Madrid’i yenen Sheriff Tiraspol takımı ile adından söz ettiriyor.
Resmi olarak hiçbir ülkenin tanımadığı Transdinyester bugünlerde adından futbol takımı Sheriff Tiraspol ile sık sık söz ettiriyor. Sheriff Tiraspol, 13 kez Avrupa şampiyonu olan ve kendisinden piyasa değeri olarak 60 kat daha büyük Real Madrid’i yenerek tüm gözleri üzerinde topladı. 2 Eylül'de tek taraflı ilan ettiği bağımsızlığının 31. yıl dönümünü kutlayan Transdinyester’in ekonomisi, küçük tarım işletmeleri dışında neredeyse tamamen Sheriff ailesinin kontrolünde. Sheriff Tiraspol futbol takımı da bu aileye ait. Moldova ligindeki diğer takımlar, ülkelerinin tanımadığı bu bölgeye pasaport kontrolünden geçerek geliyorlar.
TEK TARAFLI BAĞIMSIZLIK
Sözcü'nün haberine göre, Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci ile birlikte Moldova'ya katılmayarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester, hiçbir ülke tarafından resmi olarak tanınmıyor. Yapılan oylama ile sosyalizm ile yönetilmesine karar verilen Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi bulunuyor. Yaklaşık 500 bin nüfusu bulunan Transdinyester resmi olarak tanınmadığı için Rus pasaportu kullanıyor.
SEYAHAT SÜRESİ
Transdinyester'e girişlerde ziyaretçilere kalabileceği süreyi gösteren fişler veriliyor. Ziyaretçiler saatlik kalacaksa dahi belirtilen süreyi geçmeden Transdinyester'den ayrılması gerekiyor.
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