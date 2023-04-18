Tansiyon düştü, Dendias ortak proje önerdi

Yayınlanma: 18.04.2023 - 11:22

Güncelleme: 18.04.2023 - 11:22

Çatışmanın eşiğine gelen Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim, Yunanistan'ın iki ülke arasında anlaşmazlık yaşanan Ege Denizi'nde enerji projelerine katılma fikrini ortaya atmasına yetecek kadar azaldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerilimin azaldığı bu anı iki ülkenin iyi değerlendirmesi ve faydalanması gerektiğini söyledi.

Yunanistan'ın devlet televizyonu ERT'ye konuşan Dendias, her iki tarafın da seçimlerden sonra oturup potansiyel olarak kârlı enerji projeleri için kavga etmek yerine bunları paylaşma olasılığını tartışması gerektiğini belirtti.

Erdoğan ve Miçotakis için önemli bir sınav niteliği taşıyan Mayıs seçimleri öncesinde Dendias, her iki liderin de seçim yarışını kazanacağını öngererek "Yunanistan ve Türkiye arasındaki mevcut yakınlaşma sürecinde işbirliği fırsatının heba edilmemesinin önemini" vurguladı.

The National Herald gazetesinde yer alan habere göre, Dendias, iki ülke arasındaki istikrarlı durumun kolaylıkla yeniden istikrarsızlaşabileceğini ve bunun da siyasi atmosferi olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Haberde, her iki ülkenin de İsrail, Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelerini kapsayan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'ndan elde edilecek potansiyel gelirle ilgilendiği yer alırken, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ve Yunanistan'da yaşanan tren kazasının ardından iki ülke arasındaki soğuk ilişkilerde bir çözülme yarattı" denildi.