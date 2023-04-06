Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: 'Türk hükümetinin tavrı değişti, ancak saf değiliz...'

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 15:54

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 15:54

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Action 24 kanalı ile verdiği röportajda, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik tutumundaki "büyük değişimi, kesinlikle memnuniyet verici" olarak nitelendirdi.

Türkiye ve Yunansitan arasındaki güven ortamının zamanla geliştiğini söyleyen Dendias, iki ülke arasındaki tehdit ya da iddiaların Yunanistan tarafından gelmediğini belirtti.

Her şeyin Türkiye'deki seçimlerden sonra belli olacağını ifade eden Dendias, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin önceki tutumundan vazgeçtiğini ve yeni bir tutum yaratarak dostane ilişkiler kurmaya çalıştığını gördüğümüzde, bunun samimi olduğuna inanmak isteriz. Saf değiliz. Türk halkının kararıyla ortaya çıkacak olan Türk hükümetinin niyetinin ne olduğunu ve nasıl ilerleyebileceğimizi orada göreceğiz"

Dendias, Türkiye'deki seçimler her zaman yeni bir başlangıca olanak sağlayabilir ve Yunanistan'ın Ege'nin diğer yakasından uzanacak bir dostluk eline karşılık vermeye hazır olmasının nedeninin de bu olduğunu öne sürdü.

Dendias, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin tutumunun değiştine dikkat çekti.

Depremden öncesine ilişkin Dendias, "her gün aşırı uçuşlar, hava sahası ve karasuları ihlalleri yapıldı, ancak o günden bu yana geçen süre zarfında hiçbir ihlal kaydedilmedi" dedi ve ekledi:

"Ege'de Türk uçuş faaliyeti bile yok. Türkiye'nin tutumunda genel olarak tam bir değişiklik var. Hakaret yok, tehdit yok, tehdit yok, Yunanistan'a karşı hiçbir şey yok"

Türkiye'nin tutumuna açıklama getirmeye çalışan Dendias, "Yunanistan'ın Türk toplumunun ihtiyaç duyduğu bir zamanda, herhangi bir karşılık istemeden Türk halkının yanında durmayı seçtiğini ve bu durumun, Türk tarafınca takdir edildiğine inandığını" ifade etti.