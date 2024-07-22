Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan, Dışişleri Bakanı Makamba'yı görevden aldı
Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan, Dışişleri Bakanı Makamba'yı görevden aldı.
Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, kabine değişikliği çerçevesinde Dışişleri Bakanı January Makamba'yı görevden aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Vekili Sharifa Nyanga, yaptığı açıklamada, kabine değişikliğinin bir parçası olarak Dışişleri Bakanı Makamba ile Bilgi İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye'nin görevden alındığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Başsekreteri Moses Kusiluka, Makamba'nın yerine Mahmoud Thabit Kombo'nun atandığını duyurdu. Kombo bu atamadan önce Tanzanya'nın Roma Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.
Görevden alınan Nnauye'nin yerine de Jerry Silaa atandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'nin hedefindeki 154 kişi
- ABD Başkanı Joe Biden yarıştan çekildi!
- '3. Dünya Savaşı'na giriyoruz'
- İşte son anket sonuçları...
- Türkeş kardeşlerin arasına 'Kavala' girdi
- 7,4 depremlere eşlik edebilecek yanardağ tehlikesi!
- Mimar Selim Bey: Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum
- Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!
- Türk öğrenciler yabancılardan fazla ücret ödeyecek
- Emniyet müdüründen işten çıkarılan işçilere ziyaret