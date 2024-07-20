Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'de başkanlık için yarışan eski Başkan Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

AA
Yayınlanma: 20.07.2024 - 09:16
Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü
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Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Kendisini Cumhuriyetçi Parti adaylığı dolayısıyla tebrik ettim ve Pensilvanya'daki korkunç saldırıyı kınadım. Ukrayna'nın özgürlüğünün ve bağımsızlığının korunması için iki partili ve iki meclisli Amerikan desteğinin hayati önemini belirttim" ifadesini kullandı.

"ABD'YE HER ZAMAN MİNNETTARIM"

Rusya ile savaşta Ukrayna'nın kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik yardımları için ABD'ye her zaman minnettar olacağını kaydeden Zelenski, Rusya'nın, ülkesinin şehir ve köylerini hedef alan saldırılarını her gün sürdürdüğünü belirtti.

Zelenski, Trump ile Ukrayna'da barışı adil ve kalıcı kılacak adımları yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldıkları bilgisini verdi.


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