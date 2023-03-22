Tanzanya’da Marburg virüsü ortaya çıktı!

Tanzanya’da 5 kişinin Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 17:27
Tanzanya’da Marburg virüsü ortaya çıktı!
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Gana'da 2022 Temmuz ayında tespit edilen ve daha sonra salgın olarak kaydedilen Ebola benzeri bir hastalık olan Marburg virüsü Tanzanya’ya sıçradı. Tanzanya Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki Kagera bölgesinde 5 kişinin Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, salgının kontrol altına alındığını belirterek daha fazla yayılmadığını dile getirdi. Mwalimu, 3 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğünü aktararak, bu kişilerle temas eden 161 kişinin de izlendiğini söyledi. 

Yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı gibi belirtileri olan Marburg virüsü, kanama ve organ yetmezliğine neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgın ile mücadelede Tanzanya’nın çabalarını olumlu karşılarken, Marburg virüsü tedavisi için şu ana kadar onaylanan bir aşı ya da bir ilaç bulunmuyor.

İLK KEZ 1967 YILINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

İlk olarak 1967 yılında Almanya’nın Marburg kentinde tespit edilen virüs, Almanya ve Sırbistan’da 31 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. O günden bu yana Gine, Uganda, Angola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Afrika’da görüldü. 2021 yılında Gine sağlık yetkilileri, Batı Afrika’daki ilk vakanın ülkede görüldüğünü duyurmuştu.

Angola’da ise 2005 yılında 300’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 

EKVATOR GİNESİ’NDE 9 CAN KAYBI

Ekvator Ginesi’nde ilk vaka geçen hafta tespit edilirken, ülkede 9 kişi Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Gana’da ise geçen haziran ayında 2 kişinin virüs sonucu öldüğü kaydedilmişti. Ülkede 2 ay sonra ise salgının sona erdiği açıklanmıştı.


Güney Afrika Gana Almanya Marburg virüsü Marburg Dünya Sağlık Örgütü Tanzanya

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