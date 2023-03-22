Hindistan ve Afrika ülkelerinden ortak tatbikat

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 08:03

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 08:04

Hindistan Savunma Bakanlığı, Afrika-Hindistan Saha Eğitim Tatbikatı'na (AFINDEX-2023) ilişkin yaptığı açıklamada, 2008'de Hindistan-Afrika Zirvesi aracılığıyla başlayan tatbikatın 2015 ve 2019'da da düzenlendiği belirtildi.

29 Mart'a kadar sürmesi planlanan tatbikatta insani amaçlı mayın harekatı ve barışı koruma operasyonlarına odaklanıldığı aktarılan açıklamada, "Katılan üye ülkeler arasındaki askeri işbirliği ve angajman, Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma operasyonları için müşterek çalışmayı ve operasyonel hazırlığı geliştirmek için hayati önem taşıyor" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tatbikatın amacının "barış ve güvenliği artırmaya odaklanarak Hindistan-Afrika ilişkilerini güçlendirmek için alınan inisiyatifleri geliştirmek" olduğu belirtilerek, Afrika ordularının kapasite geliştirmesinde işbirlikçi bir yaklaşımı teşvik etmenin hedeflendiği vurgulandı.

Dört aşamaya ayrılan tatbikatta, katılımcıların "mümkün olan en yüksek düzeyde yerli ekipman" kullandığı belirtildi.

Tatbikata Hindistan'ın yanı sıra Botsvana, Kamerun, Etiyopya, Mısır, Ekvator Ginesi, Esvatini, Gana, Kenya, Lesoto, Malavi, Fas, Nijer, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Seyşeller, Senegal, Sudan, Güney Afrika, Tanzanya, Uganda, Zambiya ve Zimbabve olmak üzere 23 Afrika ülkesi katılıyor.

Hindistan ayrıca 28-30 Mart tarihlerinde tatbikatın marjında bir Hindistan-Afrika savunma bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak.