Tanzanya'da teknenin alabora olması sonucu 5 kişi öldü

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Hint Okyanusu kıyısında teknenin alabora olması sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi kayboldu.

AA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 14:23
Tanzanya'da teknenin alabora olması sonucu 5 kişi öldü
Abone Ol google-news

Yetkililer, Tanzanya'nın Tanga bölgesindeki Pangani'ye giden tekneden düşerek boğulan 5 kişinin cesedinin sürüklendiğini ve Kenya'nın Mombasa kenti açıklarında sudan çıkarıldığını söyledi.

Pangani Bölge Komiseri Musa Kilakala, olayla ilgili bilgi toplamak için Kenya ile işbirliği içinde olduklarını kaydetti.

Kilakala, kayıp 6 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, kazayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.


Tanzanya haberleri alabora haberleri

İlgili Haberler

Tanzanya’nın en büyük projesinde çalışıyorlar: 7 aydır maaş alamayan 2 bin Türk işçi grevde!

Tanzanya’nın en büyük projesinde çalışıyorlar: 7 aydır maaş alamayan 2 bin Türk işçi grevde!
Tanzanya'da yolcu uçağı göle düştü

Tanzanya'da yolcu uçağı göle düştü
Tanzanya'da bir yolcu uçağı Viktorya Gölü'ne düştü: 19 ölü

Tanzanya'da bir yolcu uçağı Viktorya Gölü'ne düştü: 19 ölü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

YSK Başkanı Yener, 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı

YSK Başkanı Yener, 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı
Günlük burç yorumları: 8 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşen Ayşe Ateş: İfademi iddianameye eklememişler, isimleri açıklayacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşen Ayşe Ateş: İfademi iddianameye eklememişler, isimleri açıklayacağım
Günlük burç yorumları: 8 Mayıs 2024 Çarşamba Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Mayıs 2024 Çarşamba Akrep burcu yorumu
1 Mayıs gözaltılarında 11 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 49’a yükseldi

1 Mayıs gözaltılarında 11 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 49’a yükseldi
AK Parti’den sosyal medya trol ve bot hesaplarına karşı tedbir: Erdoğan’dan talimat!

AK Parti’den sosyal medya trol ve bot hesaplarına karşı tedbir: Erdoğan’dan talimat!
Tekin Kartal'a Barcelona'da suikast: Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada anıldı

Tekin Kartal'a Barcelona'da suikast: Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada anıldı
David Corenswet kimdir, kaç yaşında? DC evreninin Yeni Superman’i David Corenswet hangi dizi ve filmlerde oynadı?

David Corenswet kimdir, kaç yaşında? DC evreninin Yeni Superman’i David Corenswet hangi dizi ve filmlerde oynadı?