Taraf değiştiren Ukraynalı milletvekili öldürüldü

30 Ağustos 2022 Salı, 10:38

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında taraf değiştirip Moskova saflarına geçen Aleksey Kovalev, Ukrayna'nın Herson kentinde öldürüldü.

The Moscow Times'ın haberine göre, Rusya Soruşturma Komitesi, eski Ukrayna milletvekili için ''Kovalev, Herson bölgesinde vurularak öldürüldü'' açıklamasında bulundu.

Rus Soruşturma Komitesi'nin açıklamasında, suikastın pazar günü Kovalev'in evinde gerçekleştiği ve saldırıda Kovalev'le yaşayan genç bir kadının da öldürüldüğü ifade edildi.



Moskova saflarına geçen Kovalev, taraf değiştirdikten sonra Rus işgali altındaki Herson'a "sivil ve askeri yönetimin yardımcı lideri" olarak atanmıştı. Rusya, Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerde "askeri-sivil yönetimle" kurdu.

2019'da Ukrayna parlamentosuna seçilen ve daha sonra Zelenski'nin grubuna katılan Kovalev, şubat ayında Herson düştükten sonra işgal güçlerine katılmış ve Rusya tarafından üst düzey yönetici olarak atanmıştı.