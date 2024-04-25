Tarih netleşti: Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman?

AB bütçesine onay veren Avrupa Parlamentosuna girecek 705 milletvekilinin belirlenmesi için 5 yılda bir seçim yapılıyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerine geri sayım başladı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinin haziran ayı içinde yapılmasını onaylamıştı. Peki, Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 09:40
Tarih netleşti: Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman?
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Avrupa Parlamentosu seçimlerine geri sayım başladı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinin haziran ayı içinde yapılmasını onaylamıştı. Peki, Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman? 

AP SEÇİMLER NE ZAMAN?

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinin 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılmasını onayladı.

AB KONSEYİ BAŞKANI DA DEĞİŞECEK

Parlamento seçimleriyle AB Komisyonu ve AB Konseyi başkanları da değişecek.


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