Tarih netleşti: Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman?
AB bütçesine onay veren Avrupa Parlamentosuna girecek 705 milletvekilinin belirlenmesi için 5 yılda bir seçim yapılıyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerine geri sayım başladı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinin haziran ayı içinde yapılmasını onaylamıştı. Peki, Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman?
Avrupa Parlamentosu seçimlerine geri sayım başladı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinin haziran ayı içinde yapılmasını onaylamıştı. Peki, Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman?
AP SEÇİMLER NE ZAMAN?
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinin 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılmasını onayladı.
AB KONSEYİ BAŞKANI DA DEĞİŞECEK
Parlamento seçimleriyle AB Komisyonu ve AB Konseyi başkanları da değişecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Müzakere edilmez!'
- Canlı yayında 'dolar' tartışması: Tansiyon yükseldi
- Erdoğan ve Steinmeier'ın diyaloğu gündem oldu
- ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’
- 'Bir milletvekilliğine her şeyi sattın'
- Neler konuşuldu?
- CHP’nin yükselişi sürüyor
- Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu!
- 'AK Partili bakan yardımcısının toplam maaşı...'
- Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesinden açıklama