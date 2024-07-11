Tarihi köprünün altına şüpheli valiz bırakıldı... Valizin içinde insan kalıntıları bulundu!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 17:43

Güncelleme: 11.07.2024 - 17:43

İngiltere’nin güneybatısındaki Bristol kentinde yer alan Clifton köprüsünün altında bulunan iki valizde insan kalıntıları bulundu. Polis, cesetlerin bulunmasının ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bristol polisinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, köprünün etrafında elinde valizle dolaşan şüpheli bir adam hakkında ihbar aldıklarını ifade etti.

Olay yerine giden devriye, kısa bir araştırma sonucu asma köprünün altında iki büyük valiz keşfetti. Polis memurları valizlerin içini açtığında insan cesedi parçalarıyla karşılaştı.

POLİS ŞEFİ KONUŞTU

Bristol Geçici Polis Şefi Vicks Hayward-Melen, "Bunun çok rahatsız edici bir olay olduğunu biliyorum ve halkımızın endişe duymasını anlayışla karşılıyorum" dedi.

Hayward-Melen, açıklamasının devamında "Öncelikli hedefimiz valizleri köprüye getiren adamı bulmak, ölen kişinin kimliğini belirlemek ve kurbanın yakınlara haber vermek” ifadelerini kullandı.

KÖPRÜ KAPATILDI

Polis, şüpheliyi köprüye götüren taksi şoförüyle görüştüklerini ve taksiye el koyduklarını belirtti. Avon Boğazının iki ucunu bağlayan köprü, olay yeri inceleme ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar süresince kapalı kalacak.

Bristol’un simgelerinden biri olan ve tarihi eser statüsü taşıyan asma köprü, ünlü 19. yüzyıl mühendisi Isambard Kingdom Brunel’in elinden çıkan planlar temel alınarak inşa edildi ve 1864 yılında kullanıma açıldı.