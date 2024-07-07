İngiltere'den Gazze çıkışı: Çatışmalar durmalı

İngiltere’nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy Almanya’da yaptığı açıklamada, “Ateşkes görmek istediğimiz konusunda çok netiz. Esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Çatışmalar durmalı, yardımlar ulaşmalı” dedi.

İHA
Yayınlanma: 07.07.2024 - 09:07
İngiltere'den Gazze çıkışı: Çatışmalar durmalı
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İngiltere’de yeni hükümet kurulurken, Gazze Şeridi’nde nasıl bir tutum sergileyecekleri de merak konusu oldu.

Ülkenin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy ilk yurtdışı ziyaretini Almanya’ya yaptı.

Lammy, “İsrail ve Gazze konusunda dengeli bir konuma dönmek istiyorum. Ateşkes görmek istediğimiz konusunda çok netiz. Esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Çatışmalar durmalı, yardımlar ulaşmalı ve ben de ateşkesi sağlamak için tüm diplomatik çabaları kullanacağım” dedi.


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