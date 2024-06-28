Tarihi Trump ve Biden düellosunda Türkiye reklamı
ABD Başkanı Joe Biden ve eski ABD Başkanı Donald Trump arasındaki tartışma gerçekleşti. Yayın, dünya genelinde büyük ilgi gördü ve CNN'in yayını sırasında iki reklam arası verildi. İlk reklam arasında Türkiye'nin turizm tanıtımı yer aldı.
ABD Başkanı Joe Biden ile rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump TSİ 04.00’da Atlanta’daki CNN binasında bir araya geldi.
ABD’de daha önce mevcut bir başkan eski bir başkanla tartışma yapmamıştı. Tartışmada, stüdyoda hiçbir seyirci bulunmadı. Söz kesilmesini engellemek için sadece söz alan kişinin mikrofonu açık bırakıldı.
1988'DEN BU YANA CPD DÜZENLİYORDU
ABD'de başkanlık münazaraları 1988'den bu yana Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD) tarafından düzenleniyordu. Son tartışma ise ilk kez bir medya kuruluşu (CNN) tarafından gerçekleştirildi.
Geçmişte Başkanlık Tartışmaları’nın öncesinde ve sonrasında reklâm yayınlanırken, Türkiye saatiyle sabaha karşı gerçekleşen ve CNN'de yayınlanan Biden-Trump tartışması tarihte reklâmla bölünen ilk tartışma oldu.
Dünyanın dikkatle izlediği yayında iki reklam arası verildi.
TARİHİ ARADA TÜRKIYE REKLAMI
Canlı yayınlanan Başkanlık Tartışması 90 dakika sürerken, yayında verilen ilk arada Türkiye’nin turizm tanıtım reklamı yayınlandı.
Türkiye’nin resmi seyahat sitesi GoTurkiye.com’un reklâmı ilk arada ekrana geldi. Sitenin “İstanbul is the new cool” spotu ABD başkanlarının tartışmasında dünya izleyicisiyle buluştu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Amerikalı vatandaşlar Türkiye reklamına ilişkin sosyal medyada pek çok gönderi paylaşarak olayı gündeme taşıdı.
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