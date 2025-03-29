Tarihin karanlık yüzü aydınlanıyor: Nazilerin Latin Amerika rotası belgeleniyor

Yayınlanma: 29.03.2025 - 13:36

Güncelleme: 29.03.2025 - 13:36

Buenos Aires Times’ın DNEWS’e dayandırdığı habere göre, belgelerin Nazilerin Arjantin'deki banka hesaplarını ve savaş sonrası kaçışlarında kullandıkları lojistik ve finansal yolları, yani "ratline" olarak bilinen gizli kaçış ağlarını detaylandırması bekleniyor.

Söz konusu belgeler, yalnızca Arjantin için değil, Latin Amerika genelinde yıllardır tartışılan Nazi sığınmacıları konusuna ışık tutabilir.

Uzmanlara göre, Holokost’un ardından yaklaşık 10 bin Nazi ve diğer faşist savaş suçlusu, Arjantin başta olmak üzere Güney Amerika ülkelerine kaçtı.

HİTLER SÖYLENTİLERİ VE CIA BELGELERİ

Nazilerin Arjantin'e gelişiyle ilgili yıllardır süren komplo teorilerinin başında, Adolf Hitler’in de savaş sonrası bu ülkeye kaçtığı iddiaları yer alıyor.

2017 yılında gizliliği kaldırılan bir CIA belgesi, ajansın 1955 gibi geç bir tarihte Hitler’in hâlâ hayatta olabileceğini ve Güney Amerika’da yaşadığını araştırdığını ortaya koymuştu.

Belgede, Kolombiya’da Hitler olduğunu iddia eden biriyle görüşen bir muhbirin anlatımları yer alıyor.

EİCHMANN VE MENGELE'NİN ARJANTİN YILLARI

Nazilerin izini süren Simon Wiesenthal Merkezi'ne göre, bu belgeler Eichmann ve Mengele gibi üst düzey Nazi yetkililerinin Arjantin’deki varlığını daha net şekilde belgelendirebilir.

"Nihai Çözüm"ün mimarlarından biri olan Adolf Eichmann, sahte kimlikle Arjantin’e sığınmış, 1960’ta Mossad ajanları tarafından yakalanıp İsrail’e götürülmüş ve yargılanarak idam edilmişti.

"Ölüm meleği" olarak anılan Josef Mengele ise Arjantin'e 1949'da gelmiş, buradan Paraguay ve Brezilya’ya geçmişti. 1979’da Brezilya’da öldüğü düşünülüyor.

SENATO'DAN ÇAĞRI, MİLEİ'DEN İŞ BİRLİĞİ

ABD Senatosu Yargı Komitesi Başkanı Chuck Grassley, geçtiğimiz ay Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’ye bir mektup yazarak söz konusu belgelerin açıklanmasını talep etmişti.

Grassley, kayıtların Nazi kaçış ağlarının anlaşılmasına katkı sağlayacağını ve Credit Suisse gibi kurumlarla olası bağlantıların araştırıldığını ifade etmişti.

Devlet Başkanı Milei, Simon Wiesenthal Merkezi yetkililerine belgelerin paylaşımı konusunda tam işbirliği sözü verdi. Merkez, Nazilerin izini sürme konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor.

12 BİN NAZİ'NİN BANKA HESABI İDDİASI

2020 yılında ortaya çıkan bir belge, 1930’larda Arjantin’de yaşayan ve şu anda Credit Suisse olarak bilinen bankada bir veya daha fazla hesabı bulunan 12 binden fazla Nazinin kimliğini ortaya koymuştu.

Bu belgelerin, başkent Buenos Aires’teki eski bir Nazi karargahında bulunduğu bildirildi.

Yakında kamuoyuna açıklanması beklenen belgelerin, yalnızca tarihsel gerçekliğe ışık tutmakla kalmayıp, yıllardır süregelen tartışmalara da son verebileceği belirtiliyor.