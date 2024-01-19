Tarihinin en kötü kuraklığını yaşıyor: Halk deniz suyuna yöneldi
Tarihinin en kötü kuraklığıyla mücadele eden İspanya'nın Katalonya bölgesinde su kullanımını kısıtlayını önlemler alınırken, deniz suyu arıtma tesisleri tam kapasite çalışıyor.
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İspanya'nın Barselona kentinde bir tuzlu su arıtma tesisi, rekor kuraklık yaşanan ülkede tam kapasite çalışıyor.
NTV'nin aktardığına göre, tuzlu suyu, içme suyuna dönüştüren Barselona'daki bu tesis, Avrupa’nın en büyüğü olma özelliğine sahip.
2009'da açılan tesis, 4 buçuk milyon kişinin su ihtiyacını karşılıyor.
Barselona'nın da bulunduğu Katalonya bölgesinde su rezervlerinde doluluk oranı yüzde 16'ya kadar düştü.
İspanya ve Portekiz'in bulunduğu İber Yarımadasında son bin 200 yılın en kötü kuraklığı yaşanıyor.
Diğer yandan, İspanyol hükümeti tarım ve turizm sektörlerinde su kullanımını kısıtlayan onlarca tedbir açıkladı.
Bu kapsamda bazı yerleşimlere verilen su miktarı azaltıldı, otellerin boş havuzları doldurması yasaklandı.
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