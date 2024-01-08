Süper Lig ekibinin tecrübeli ismi İspanya'ya transfer oldu!

İspanya La Liga 2 ekibi Elche, Fatih Karagümrük'ten Matias Dituro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 16:21
Süper Lig ekibinin tecrübeli ismi İspanya'ya transfer oldu!
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Fatih Karagümrük forması giyen Matias Dituro, İspanya'ya transfer oldu.

İspanya La Liga 2 ekiplerinden Elche, 36 yaşındaki Arjantinli kaleyici kadrosuna kattığını açıkladı.

Dituro, yaz transfer döneminde transfer olduğu Fatih Karagümrük'te 11 maçta kaleyi korumuştu.


Fatih Karagümrük Matias Dituro Elche

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