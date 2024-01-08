Süper Lig ekibinin tecrübeli ismi İspanya'ya transfer oldu!
İspanya La Liga 2 ekibi Elche, Fatih Karagümrük'ten Matias Dituro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Fatih Karagümrük forması giyen Matias Dituro, İspanya'ya transfer oldu.
İspanya La Liga 2 ekiplerinden Elche, 36 yaşındaki Arjantinli kaleyici kadrosuna kattığını açıkladı.
Dituro, yaz transfer döneminde transfer olduğu Fatih Karagümrük'te 11 maçta kaleyi korumuştu.
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