Tarikat liderinin dışkısını yiyip idrarını içen müritler öldü
Tayland’da 74 yaşındaki tarikat lideri Tawee Nanlan müritleri ile ormanda bir tören gerçekleştirdi.
53 yaşındaki Khun Jenjira isimli kadın, 80 yaşındaki annesinin, bir tarikatın etkinliğine katıldığını ve tarikat üyelerinin annesinin etkinlikten ayrılmasına izin vermediğini söyleyince polis etkinliğe baskın yaptı. Ormanının ortasındaki eve baskın yapan ekipler, bir bebeğin de dahil olduğu 11 üyenin cesetlerini buldu.
DIŞKI YEMESİNİ İZLEDİ
Oda TV'de yer alan habere göre, annesini ziyareti sırasında karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığa uğradığını dile getiren Khun Jenjira, "Annemi ziyarete gittim ve kadınların ve erkeklerin belirli bir kıyafet zorunluluğu olduğunu söylediler. Eve girmeden hemen önce herkes ayakkabılarını çıkarttı. Ama daha da şok edici olan şey, annemin liderin balgamını yüzüne sürtmesini ve adamın dışkısını yemesini izlememdi” diye konuştu.
Tarikat lideri Tawee Nanlan
SALGINDAN KORUDUĞUNU SÖYLEDİ
Sözde tarikat lideri Tawee Nanlan, tarikatına dahil olan üyelerini salgından ve ölümcül hastalıklardan koruduğunu söyleyerek güvenlik altında tuttuğu iddia edildi.
Olaydan sonra gözaltına alınan Tawee Nanlan, polise verdiği ifadede tüm dinlerin babası olduğunu, müritlerine dışkısını yedirip idrarını içirerek onları hastalıklara karşı koruduğunu söylemiş ve müritlerinin hiçbirinin zorla dışkı yiyip idrar içmediğini sözlerine eklemiş. Bazı müritler ise Nanlan’nın balgamını yüzlerine sürerek koronavirüse karşı bağışıklık kazandıklarını iddia etti.
Kendisini tarikat lideri olarak tanımlayan Tawee Nanlan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Başsavcılıktan 'Ebubekir T.' açıklaması
- ABD'li turist, paraşütte heyecandan bayıldı
- Mayısın ortasında kar sürprizi: Sürücüler yolda kaldı
- Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
- Nadir yetişiyor, koparmanın cezası 110 bin TL
- Kardeşini 7 yerinden bıçakladı
- Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürüldü, açığa alındı
- Bayrağı ikinci kez indirmek istedi, gözaltına alındı
- TEM bağlantısı göle döndü: Su borusu patladı
- Denetimde alınan koku durumu ortaya çıkardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Kolaya büyük zam
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- 'Memur ve emekliye iyileştirme' sinyali
- 'İlk dominonun Türkiye olması bekleniyordu'
- Merkez'in adımından sonra yükselişe geçti
- Yasakçı vali cemaatçi mi?
- Müzik yasağına ilişkin yeni karar
- 'Emperyal güçlerin Ortadoğu’daki maşası...'
- Dip dalga büyüyecek