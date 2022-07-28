Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukraynalı mevkidaşı Solskyi ile görüştü

28 Temmuz 2022 Perşembe, 15:56

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Kirişci, Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ile Bakanlık Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Görüşmede Türk heyetine başkanlık eden Kirişci, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının önemine değindi.

Ukrayna tahılının bu ülkeden çıkarılmasını kapsayan anlaşmanın uzun ve yoğun görüşmeler sonucunda 22 Temmuz'da imzalandığını anımsatan Kirişci, "Türkiye olarak önceliğimiz ateşkesin sağlanması, adil ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesidir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, ülkemizin yoğun diplomatik çabaları var. Dilerim bunu başarabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, anlaşmanın Ukrayna'nın Odessa, Yuzhny ve Chernomorsk limanlarını kapsadığına dikkati çekerek, anlaşmayla hububat, ilgili gıda maddeleri ve gübre ihracatının kolaylaştırılacağını vurguladı.

İstanbul'da, Birleşmiş Milletler himayesinde, genel gözetim ve koordinasyonu sağlamak üzere kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin dün resmi açılışının yapıldığına işaret eden Kirişci, şunları kaydetti: