Tartışmalı adalarda gerginlik: Japon kara sularını ihlal etti

Yayınlanma: 21.03.2024 - 08:52

Güncelleme: 21.03.2024 - 08:52

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı açıklamasına göre, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisi, Japon kara sularını ihlal etti.

Kuba Jima adasının güneydoğu kıyılarına yaklaşan Çin gemileri, iki saat bölgede kaldıktan sonra, Japonya Sahil Güvenliğinin uyarılarının ardından bölgeden ayrıldı.

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?